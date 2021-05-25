Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 404 lira 90 kuruş, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 404 lira 90 kuruş, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,54 azalarak 197 milyon 90 bin 174 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 404 lira 90 kuruş, en düşük saat 06.00'da 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 363 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 365 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 414 lira 99 kuruş, en düşük 303 lira 51 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı