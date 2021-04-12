Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 74 kuruş, en düşük 315 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 74 kuruş, en düşük 315 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,16 artarak 192 milyon 736 bin 952 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 334 lira 74 kuruş, en düşük saat 23.00'te 315 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 325 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 325 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 59 kuruş, en düşük 227 lira 35 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı