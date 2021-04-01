Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 61 kuruş, en düşük 288 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 61 kuruş, en düşük 288 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,51 artarak 178 lira 824 bin 528 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 338 lira 61 kuruş, en düşük saat 23.00'te 288 lira 56 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 324 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 69 kuruş, en düşük 234 lira 87 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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