Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

03.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:18
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 93 kuruş, en düşük 232 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 93 kuruş, en düşük 232 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,97 azalarak 164 milyon 429 bin 243 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 93 kuruş, en düşük saat 04.00'te 232 lira 93 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 33 kuruş, en düşük 239 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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