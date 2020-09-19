Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 2 kuruş, en düşük 198 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
19.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:16

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 2 kuruş, en düşük 198 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,23 azalarak 120 milyon 850 bin 896 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 308 lira 2 kuruş, en düşük saat 07.00'de 198 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 264 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 263 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 10 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Firdevs Yüksel
Firdevs Yüksel
AA Editörü
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