05.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:26

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,17 artarak 144 milyon 96 bin 807 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 338 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00'te 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 315 lira 773 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 55 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA