Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 68 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 68 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 151 bin 215 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 326 bin 482 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 68 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 41 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 130 lira 78 kuruş, satış fiyatı 2 bin 6 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 877 bin 776 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 157 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı