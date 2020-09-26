Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

26.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1359 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1359 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 387 bin 54 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 521 bin 670 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1359 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 228 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1400 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 1318 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 129 milyon 759 bin 407 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 616 bin 216 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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