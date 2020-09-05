Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
05.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:15

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 364 bin 67 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 464 bin 483 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1314 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 327 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1353 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 1274 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 198 bin 918 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 678 bin 775 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Silah Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 16:14:45. #1.15#
title