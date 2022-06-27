Zonguldak Kömürspor, Aykut Emre Yakut'la sözleşme yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Zonguldak Kömürspor, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut'u kadrosuna kattı.
Zonguldak Kömürspor, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut'u kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut'la yeniden anlaştı. Yakut, kente gelerek, A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir'in de katılımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı / Spor