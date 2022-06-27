Zonguldak Kömürspor, Aykut Emre Yakut'la sözleşme yeniledi - Haberler

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Zonguldak Kömürspor, Aykut Emre Yakut'la sözleşme yeniledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Zonguldak Kömürspor, Aykut Emre Yakut'la sözleşme yeniledi

Zonguldak Kömürspor, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut'u kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut'u kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut'la yeniden anlaştı. Yakut, kente gelerek, A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir'in de katılımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Aykut Emre Yakut Zonguldak Spor Haberler

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