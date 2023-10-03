Zonguldak Kömürspor'a destek büyüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'a, Vanspor maçında yaşananların ardından destek büyüyerek devam ediyor. Kömürspor'un taraftar grubu lideri Bora Amasralı, teknik ekip ve futbolculara moral vermek için kulüp binasına giderek meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'a, Vanspor maçında yaşananların ardından destek büyüyerek devam ediyor.

TFF 2. Lig'de hafta sonu deplasmanda oynadıkları Vanspor maçında saldırıya uğradıkları iddia edilen kırmızı-lacivertli futbolculara destek verip moraller yüksek tutulmaya çalışılıyor. Kömürspor'un taraftar grubu lideri Bora Amasralı, arkadaşları ile birlikte Zonguldak Kömürspor'un Fener semtinde bulunan kulüp binasına giderek teknik ekip ve futbolculara moral verdi. Akşam saatlerinde tesislere giden taraftar grubu üyeleri meşaleler yakarak tezahüratlar yaparak futbolculara destek verildi.

Tribün lideri Bora Amasralı her zaman takımın arkasında olacaklarını belirterek başarılar diledi. Tribün lideri Bora Amasralı, "Kömürspor büyük bir kulüp size yapılan terbiyesizlik madencilerimize, Zonguldak halkına yapılmış demektir. Bizler de bu yanlışı kabul edemeyiz sizler sahada ruhlarınızı ortaya koyup mücadele ederken bizlerde sizlerin streslerine burada ortak oluyoruz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyoruz. Zonguldak halkı sizlerin daima yanında düşersek de yenilirsek de mücadeleyi asla bırakmayın. Burada bizler sizlerin hep yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Fener semtinde gecenin karanlığı yakılan meşalelerle aydınlanırken yapılan tezahüratlar sessizliğini bozdu. Taraftarların ziyaretinden memnun olan futbolcular başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler. - ZONGULDAK