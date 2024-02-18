Zonguldak Ereğli Spor, Ereğli Demirspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Karadeniz Ereğli 1. Amatör Ligin namağlup takımı Zonguldak Ereğli Spor (ZES) 13. haftada karşılaştığı Ereğli Demirspor'u 3-2 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şehit Vefa Karakurdu stadında oynanan müsabakanın ilk yarısı Zonguldak Ereğli Spor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı da ise kıran kırana bir mücadele sergileyen takımlar izleyenlere adeta futbol resitali izletti. Karşılaşma Zonguldak Ereğli Spor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Alınan bu sonucun ardından Zonguldak Ereğli Spor puanını 37 yaparak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşma sonunda saha ortasında davul zurna ile kutlama yapan Zonguldak Ereğli Sporlu futbolcular Kulüp Başkanı Kaan Kocaman ve Teknik Patron Gürkan Eren'i hep birlikte havaya fırlatarak doyasıya eğlendiler. - ZONGULDAK