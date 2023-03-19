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Zlatan Ibrahimovic, İtalya Serie A tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu

Spor Haberleri

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, ligde Udinese'ye attığı golle Serie A tarihinde fileleri havalandıran en yaşlı futbolcu oldu.

Udinese ile Milan, İtalya Serie A'nın 27. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Udinese 3-1 kazanırken, Milan'ın yıldızı Ibrahimovic tarihe geçti.

YENİ REKORUN SAHİBİ ZLATAN

Zlatan Ibrahimovic (41 yıl, 116 gün), Udinese karşısında penaltıdan fileleri havalandırarak Serie A tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu. İsveçli yıldız böylece rekorun eski sahibi Alessandro Costacurta'yı (41 yıl, 25 gün) geride bıraktı.

İtalya Serie A'nın en yaşlı golcüleri şöyle:

  • Zlatan Ibrahimovic (41 yıl, 166 gün)
  • Alessandro Costacurta (41 yıl, 25 gün)
  • Silvio Piola (40 yıl, 131 gün)
  • Pietro Vierchowod (40 yıl, 47 gün)
  • Francesco Totti (39 yıl, 364 gün)
Haberler.com - Spor

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