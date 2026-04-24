Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:
5 Mayıs Salı:
20.30 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
13 Mayıs Çarşamba:
20.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat