Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
Osmaniyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında hakem kararına tepki gösteren Diyarbekirspor, 118. dakikada sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçın son dakikalarında ilginç anlar yaşandı.
HAKEME TEPKİ İÇİN SAHADAN ÇEKİLDİLER
Diyarbekirspor teknik heyeti, Osmaniyespor-Diyarbekirspor karşılaşmasının 118. dakikasında hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı. Mücadeleyi ev sahibi takım Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu.