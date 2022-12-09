Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu! Açılışı Fenerbahçe yapıyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maç programı açıklandı. Dört büyüklerden ilk olarak Fenerbahçe sahneye çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maç programı, Süper Lig'in programıyla birlikte açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dört büyüklerden ilk olarak Fenerbahçe sahaya çıkacak.
SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk düdük 20 Aralık Salı günü çalacak. Fenerbahçe, saat 21.00'de İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak.
Dört büyüklerin maçları:
- Fenerbahçe-İstanbulspor
- 20 Aralık Salı-20:00
- Trabzonspor-Yılport Samsunspor
- 21 Aralık Çarşamba-19:00
- Beşiktaş-Şanlıurfaspor
- 21 Aralık Çarşamba-21:00
- Galatasaray-Keçiörengücü
- 22 Aralık Perşembe-21:00
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme maç programı: