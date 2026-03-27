Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları, 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde program şöyle:

21 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

Kaynak: AA / Emrah Oktay
