Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları, 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde program şöyle:
21 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe:
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
Kaynak: AA / Emrah Oktay