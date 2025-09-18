Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur etabı 3 müsabakayla sona erdi. Atko Grup Pendikspor, 52 Orduspor FK ve Muğlaspor, tura adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur etabı 3 müsabakayla tamamlandı.

Karşılaşmaların ardından Atko Grup Pendikspor, 52 Orduspor FK ve Muğlaspor, tur atladı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor: 3-3 (Penaltılar 3-5)

Giresunspor-52 Orduspor FK: 1-2

Eskişehirspor-Muğlaspor: 0-3

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
