Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur Tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur etabı 3 müsabakayla sona erdi. Atko Grup Pendikspor, 52 Orduspor FK ve Muğlaspor, tura adını yazdırdı.
Karşılaşmaların ardından Atko Grup Pendikspor, 52 Orduspor FK ve Muğlaspor, tur atladı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor: 3-3 (Penaltılar 3-5)
Giresunspor-52 Orduspor FK: 1-2
Eskişehirspor-Muğlaspor: 0-3
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor