Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihinde oynanacak.

Müsabakaların programı şöyle:

15 Eylül Salı:

17.00 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor (Zafer Stadı)

20.00 Altay-Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)

16 Eylül Çarşamba:

14.00 Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman)

14.00 Osmanelispor-Eskişehirspor (Osmaneli İlçe)

14.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)

14.00 Tokat Belediyespor-Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02 Spor (7 Aralık)

14.00 Dersimspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)

14.00 Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)

14.00 Gölespor-Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)

14.00 Bayburtspor-Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)

15.00 Galataspor-Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)

15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor (Ömerli)

15.00 Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)

17.00 Bucaspor 1928-Gaziemirspor (Yeni Buca)

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)

17 Eylül Perşembe:

14.30 Amasyaspor FK-Çankırıgücü (12 Haziran)

19.00 Orduspor 1967-Torul Belediyespor (19 Eylül)

Kaynak: AA