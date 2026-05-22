Ziraat Türkiye Kupası finalinden notlar

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'ı yedek kulübesinde bekletti.

Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.

Konyaspor, son maçına göre 10 değişiklikle sahaya çıktı

TÜMOSAN Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11'ini tercih etti.

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, yedeklere ise Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo, Olaigbe ve Kramer'i aldı.

Palut, Süper Lig'in son maçında 2-1 yenildikleri Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendson ve Eren Cemali Yağmur'a bu maçta görev vermedi.

Palut, Kayserispor karşılaşmasındaki ilk 11'inden sadece Arif Boşluk'u Trabzonspor karşısında sahaya çıkardı.

Bakan Bak tribünden takip etti

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da izledi.

Bakan Bak, karşılaşma öncesinde iki takıma da başarı dilediğini belirtti.

Taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi

İki takım taraftarları final maçı öncesinde stat çevresinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman bir arada vakit geçiren Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.