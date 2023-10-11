Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Maç Sonuçları
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 17 maç sonucunda takımlar 3. tura yükseldi. İşte günün sonuçları...
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 17 maçla sürdü.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar 3. tura yükseldi.
Kupada günün sonuçları şöyle:
Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor: 2-3
GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlik: 2-1
Muş 1984 Muşspor- Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-2
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor: 6-3
Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor: 1-2
Serik Belediyespor- Malatya Arguvan SK: 1-1 (2-4 penaltılar)
Sarıyer-Karabük İdmanyurdu: 2-1
Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: 3-2
Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2
İnegölspor-Doğubayazıtspor: 2-1
Uşakspor-Aliağa Futbol: 1-4
Menemen FK-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
Denizlispor-Burhaniye Belediyespor: 2-3
Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954: 2-1