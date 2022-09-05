Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ile Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.

Birinci eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak.

Ali Düşmez: "Yine güzel maçlar izleyeceğimize inanıyoruz"

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmelerinin kulüplere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Düşmez, yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi kucaklayan bu kupada maalesef pandemi nedeniyle ligler oynanmadığı için iki sezondur amatörlere yer verememiştik. Bu kez 18'i amatör, 130'u profesyonel, toplamda 148 takım bu yola çıkıyorlar. Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin de önemli bir yolu. Kupada çok güzel maçlar izledik, yine güzel maçlar izleyeceğimize inanıyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla birlikte, bu güzel oyunun, çok daha geniş kitlelere ulaşan bir organizasyon olmasını istiyoruz. Kupayı toplam 16 takım kazanmış. Bu bakımdan sürprizlere açık bir turnuva. Bu turnuvayı yıllardır yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na ve sponsorumuz Ziraat Bankası'na özel olarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Ergene Velimeşespor

Çatalcaspor-Edirnespor

Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa

Bilecik 1969-Yalovaspor

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği

Karabük İdmanyurdu-Bartınspor

1074 Çankırıspor-Boyabat 1868

Fatsa Belediyespor-Yomraspor

Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Serhat Ardananspor-Kars 36

12 Bingölspor-Ağrı 1970

1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor

Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor

Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor

Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor

Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK

Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959

Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK

Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor

Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Turgutluspor-Kuşadasıspor

Bergama Belediyespor-Karşıyaka

Bigaspor-Akhisarspor