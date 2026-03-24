Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Asseco Resovia'ya konuk olacak

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Polonya'nın Asseco Resovia takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç Rzeszow kentindeki RCWS Podpromie Spor Salonu'nda oynanacak.

Başkent ekibi, geçen yıl CEV Kupası finalinde yendiği Asseco Resovia ile bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek.

Rzeszow kentindeki RCWS Podpromie Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

İtalya'nın Torino kentindeki 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek takım, 31 Mart'ta Ankara'da yapılacak rövanşın ardından belli olacak.

Ziraat Bankkart, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girmeye çalışacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
