Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı'nın ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı'nın ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.Final etabının 3'üncü karşılaşması 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.SALON: BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlparslanZİRAAT BANKKART: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)HALKBANK: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Bruno, Vigrass, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Vucicevic, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)
Setler: 25-23, 15-25, 25-21, 25-23- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor