Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı - Haberler

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Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı'nın ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı'nın ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Final etabının 3'üncü karşılaşması 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

SALON: Başkent

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan

ZİRAAT BANKKART: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

HALKBANK: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Bruno, Vigrass, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Vucicevic, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)

Setler: 25-23, 15-25, 25-21, 25-23


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Play Off, Halkbank, Sigorta, Spor, Haberler

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