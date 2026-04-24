Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a getirdi

Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray, sahasında Ziraat Bankkart'a 3-2 mağlup etti.

Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray, sahasında Ziraat Bankkart'a 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ankara ekibi seride 2-0 öne geçti. Serinin 3. maçı 27 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Ankara'da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Hacı Şahin, Can Koç, Wright, Gökçen Yüksel)

Ziraat Bankkart: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Setler: 25-23, 25-17, 19-25, 11-25, 9-15

Süre: 127 dakika (33, 27, 31, 20, 16) - İSTANBUL

ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!