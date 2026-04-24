Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a getirdi
Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray, sahasında Ziraat Bankkart'a 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ankara ekibi seride 2-0 öne geçti. Serinin 3. maçı 27 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Ankara'da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Hacı Şahin, Can Koç, Wright, Gökçen Yüksel)
Ziraat Bankkart: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Setler: 25-23, 25-17, 19-25, 11-25, 9-15
Süre: 127 dakika (33, 27, 31, 20, 16) - İSTANBUL