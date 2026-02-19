Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında İtalyan ekibi Trentino Itas'ı 3-1 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında İtalyan ekibi Trentino Itas'ı 3-1 yendi.

İtalya'nın Trento şehrinde bulunan Il T Quotidiano Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-20 alan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-21 kaybetti. Ankara temsilcisi üçüncü ve dördüncü setleri ise 25-21 almayı başarırken, maçı da 3-1 kazandı.

Daha önce grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bütün maçlarını kazanarak 6'da 6 yaptı.

Kaynak: AA " / " + Fatih Çakmak -
