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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımından 2 veda

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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, pasör Murat Yenipazar ve Polonyalı smaçör Tomasz Fornal'ın sözleşmesini uzatmadı. Kulüp, oyunculara katkıları için teşekkür etti.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, Murat Yenipazar ile Tomasz Fornal'ın sözleşmesini uzatmadı.

Başkent ekibinin açıklamasında pasör oyuncusu Yenipazar için "İki sezon boyunca formamızı büyük bir özveri, mücadele ve aidiyet duygusuyla taşıyan Murat Yenipazar'a kulübümüze kattığı tüm değerler ve birlikte yaşadığımız başarılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Polonyalı smaçör için "Takımımızda bir sezon boyunca formamızı başarıyla taşıyan Tomasz Fornal'a, birlikte elde ettiğimiz başarılara yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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