Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi Yenerek Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

Güncelleme:
2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek kupayı kazandı. Maçın önemli isimleri arasında Bakan Osman Aşkın Bak ve Malatya protokolü de yer aldı.

Salon: Malatya Orduzu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Furkan Salduz

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe Medicana: Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)

Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)

2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de maçı izledi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Spor
