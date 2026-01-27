Haberler

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ACH Volley ile karşılaşacak

Güncelleme:
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında yarın Sloven kulübü ACH Volley ile karşılaşacak. Başkent ekibi, grup lideri olarak sahasında oynayacak.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında yarın sahasında Sloven kulübü ACH Volley ile mücadele edecek.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, deplasmanda 3-0 yendiği son 4 yılın Slovenya ligi şampiyonu ACH Volley'i konuk edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 3'te 3 yapan başkent ekibi zirvede, 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan ACH Volley ise 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
