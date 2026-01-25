Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında lider Ziraat Bankkart, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Ziraat Bankkart, bu galibiyetle üst üste 6. ve toplamda 15. galibini elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Burakhan Tosun, Abdel-Aziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Kooy, Jokela, Özgür Karababa, Aykut Gedik)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic (Ümit Demir, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Enis Ali Ay, Kadir Bircan)

Setler: 25-18, 25-20, 25-19

Süre: 75 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında lider Ziraat Bankkart, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Başkent ekibi, üst üste 6'ncı toplamda 15'inci galibiyetini alırken Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8'inci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor
