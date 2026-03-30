Ziraat Bankkart, "dörtlü final"e yükselmek için sahaya çıkacak

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının rövanşında yarın Polonya kulübü Asseco Resovia'yı ağırlayacak.

Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girmeye çalışacak.

Ziraat Bankkart, Polonya'da 3-0 mağlup ettiği Asseco Resovia'ya karşı 2 set kazanması halinde, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.