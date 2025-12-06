Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankkart, Altekma'yı deplasmanda zorlanmadan 3 setle yendi. Setler 14-25, 29-31, 22-25 sonuçlarıyla Ziraat Bankkart'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Setler: 14-25, 29-31, 22-25
Süre: 94 dakika
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor