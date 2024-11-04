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Zeynep Sönmez, WTA 250 Turnuvasında Şampiyonluğa Ulaştı

Zeynep Sönmez, WTA 250 Turnuvasında Şampiyonluğa Ulaştı
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Meksika'da düzenlenen Merida Open Akron turnuvasında milli sporcu Zeynep Sönmez, finalde Amerikalı Ann Li'yi 6-2, 6-1 yenerek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu kazandı. Zeynep, bu başarıyla Türk tenis tarihinde önemli bir yer edindi.

Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron'da mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, final karşılaşmasında Amerikalı Ann Li'yi 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonun ilk turunda Arjantinli raket Maria Lourdes Carle, ikinci turunda Fransız Elsa Jacquemot, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden turnuvanın 1 numaralı seri başı Renata Zarazua'yı mağlup eden Zeynep, yarı finalde Alina Korneeva'yı da yenerek adını finale yazdırdı. Yağmur nedeniyle ertelenen programda yarı final ve final maçları aynı gün oynandı. 1 saat 41 süren yarı final mücadelesinin ardından şampiyonluk için korta çıkan Zeynep Sönmez 1 saat 10 dakikada Ann Li'yi 6-2, 6-1'lik skorla rahat geçerek kariyerinin en büyük şampiyonluğunu kazandı.

Zeynep bu galibiyetle Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu ve Türk tenis tarihinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı. 22 yaşındaki Zeynep, 36 basamak birden yükselip dünya klasmanında 91 numaraya ilerleyerek kariyer rekorunu kırdı.

Milli tenisçi kupa töreninde yaptığı konuşmada, "15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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