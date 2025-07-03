Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
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Zeynep Sönmez, 2. turda Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek 75 yıl sonra bir grand-slam'de 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Milli raket Zeynep Sönmez, Wimbledon 2. turunda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup etti ve tarihe geçti.

3. TURA ÇIKAN İLK KADIN TENİSÇİMİZ

Dünya 88 numarası olan Zeynep, bir grand-slam'de 1950'den sonra 3. tur gören ilk Türk tenisçi ve tarihimizde 3. tur gören ilk kadın tenisçimiz oldu. Daha önce Bahtiye Musluoğlu, 1950 Roland Garros'ta 3. tura kadar yükselmişti.

Zeynep'in 3. turdaki rakibi Ekaterina Aleksandrova - Suzan Lamens maçının galibi olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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