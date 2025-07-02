Zeynep Sönmez Wimbledon'da Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

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Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını kazanan Zeynep Sönmez, 75 yıl sonra bir Türk tenisçinin başaramadığı 3. tur hedefine ilerliyor. 23 yaşındaki Zeynep, ikinci turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşılaşacak.

Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını elde eden Zeynep Sönmez, Türk tenisinde 75 yıl sonra bir başka ilki daha başarmak için korta çıkacak.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'a çok iyi bir başlangıç yaparak ilk turda Rumen Jaqueline Cristian'i set vermeden geçen 23 yaşındaki Zeynep, yarın 2. turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'la karşılaşacak. Daha önce grand slamlerde 2024 Fransa Açık'ta yer alan ve ilk turda elenen Zeynep, Wimbledon'da 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olmayı başardı.

Türk tenis tarihinde grand slamlerde (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) teklerde 3. tur oynama başarısı gösteren tek isim Bahtiye Musluoğlu olmuştu. Musluoğlu, 1950'de Fransa Açık'ta mücadele etmiş ve 3. tura kadar yükselmişti.

Musluoğlu'nun bu başarısını teklerde 75 yıldır tekrarlayan bir Türk tenisçi bulunmuyor. Tek kadınlarda bir kez daha tarih yazmaya çalışacak Zeynep, Çinli rakibini geçerse grand slamlerde 75 yıl sonra 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi unvanının da sahibi olacak.

Musluoğlu'ndan sonra yok

Türk tenisinin ilk büyük başarısına imza atan Bahtiye Musluoğlu, 1950'de adından uluslararası arenada söz ettirdi.

1950 yılında Fransa Tenis Federasyonu tarafından Fransa'ya davet edilerek Roland Garros'ta yer alan Musluoğlu, ilk turda maç yapmadı. 2. turda Simone Houllıer Larousse'yi 2-0 yenen Musluoğlu'nun 3. tur başarısı 75 yıldır Türk tenis tarihinde geçilemedi.

Teklerde 2. tur gördüler

Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında Türk tenisini grand slam organizasyonunda temsil eden 6 tenisçiden sadece ikisi teklerde 2. tur gördü.

Erkeklerde Marsel İlhan ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık'ta (2010) ise birer kez 2. tura yükseldi.

Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta 2 (2016, 2017), ABD Açık'ta ise 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

Gran slam tekler ana tabloda 12 kez yer alan Marsel İlhan 5, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu 2'şer, Nazmi Bari, Cem İlkel ve Zeynep Sönmez birer kez ilk turda elendi.

İpek Şenoğlu'ndan çiftlerde 3. tur

Kadınlarda Türk tenisçi İpek Şenoğlu, grand slam organizasyonlarında çiftlerde 3. tur gördü.

Çiftler kategorisinde ön plana çıkan Şenoğlu, 2004'te ABD'de, 2009'da ise Wimbledon'da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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