Zeynep Sönmez Wimbledon'da Tarih Yazdı

Zeynep Sönmez Wimbledon'da Tarih Yazdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda dünya 32 numarası Xinyu Wang'ı 2-0 yenerek, 75 yıl sonra Grand Slam'de 3. tura çıkan ilk Türk raket oldu.

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek, 75 yıl sonra Grand Slam'de 3'üncü tura çıkan ilk Türk raket oldu.

Zeynep Sönmez, teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşı karşıya geldi. Dünya 88 numarası Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2 sette de rakibine 7-5'lik skorlarla üstünlük kurarak 2-0 mağlup etti ve adını 3'üncü tura yazdırdı.

23 yaşındaki Zeynep Sönmez, 3'üncü Tur'da Ekaterina Alexandrova - Suzan Lamens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.