Zeynep Sönmez, Stuttgart'ta İkinci Turda Elendi

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'i ikinci tur karşılaşmasında Kanadalı raket Leylah Fernandez'e 2-1 yenilerek, turnuvaya ikinci turda veda etti.

Stuttgart kentinde toprak kortta düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve üç saati aşan müsabakada Sönmez, Fernandez'e 7-6, 1-6 ve 6-7'lik setlerle mağlup oldu.

Sönmez, turnuvanın ilk turunda İtalyan tenisçi Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup etmişti.

Kaynak: ANKA
