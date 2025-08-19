Zeynep Sönmez Monterrey Açık'tan Elendi
Zeynep Sönmez, Monterrey Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Çek rakibi Marie Bouzkova'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Dünya klasmanının 79'uncu basamağındaki Zeynep, Meksika'nın Monterrey kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada dünya 53 numarası Bouzkova ile karşılaştı.
Yaklaşık 2,5 saat süren mücadeleyi 6-3, 2-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 kaybeden Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya ilk turda veda etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor