Zeynep Sönmez, Madrid'de Üçüncü Tura Yükseldi

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Mutua Madrid Açık'ta ikinci tur karşılaşmasında İspanyol raket Christina Bucsa'yı 2-1 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Madrid'de toprak kortta düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada, milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci turda dünya 30 numarası İspanyol Christina Bucsa ile karşılaştı. Sönmez, Bucsa'yı 6-1 ve 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Sönmez, turnuvanın üçüncü turunda dünya 88 numarası Arjantinli Solana Sierra ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
