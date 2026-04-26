Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda karşılaştığı Arjantinli rakibi Solana Sierra'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra ile karşılaşan milli tenisçi Zeynep Sönmez, rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Müsabakaya iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep Sönmez, avantajını koruyamadı. Milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti. Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
