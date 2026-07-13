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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 3 basamak yükselerek 48. sıraya çıktı ve ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, kariyer rekorunu geliştirerek 48'inci sıraya yerleşti.

Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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