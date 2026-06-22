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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyer rekorunu geliştirdi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında 7 basamak atlayarak kariyerinin en iyi derecesi olan 54. sıraya yükseldi. 24 yaşındaki sporcu, Nottingham Açık'ta 2. tura çıkarak bu başarıya ulaştı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 54'üncülüğe yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak atladı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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