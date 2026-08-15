Zeynep Sönmez, Cincinnati'de veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Cincinnati Açık Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Amanda Anisimova'ya 2-0 yenilerek elendi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Cincinnati Açık Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Amanda Anisimova'ya 2-0 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasının 50. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen organizasyonun 2. turunda klasmanın 10 numarası Anisimova ile karşılaştı.
Mücadeleyi 2-0 (6-2, 6-3) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, WTA 1000 düzeyindeki organizasyona veda etti.
Kaynak: AA