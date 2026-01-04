Haberler

Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na veda etti

Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'daki WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse'ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, elemelerin ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükselmişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
500

