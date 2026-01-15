Haberler

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ana tabloda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2026 Avustralya Açık elemelerinin final turunda Rus tenisçi Anastasia Gasanova'yı 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek ana tabloya yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, set vermeden ilerlediği Avustralya Açık elemelerinin final turunda Anastasia Gasanova ile karşı karşıya geldi. Sönmez, 1 saat 29 dakikada maçta ilk seti 6-3, ikinci seti de 6-2 kazanarak ana tabloya kaldı. Milli tenisçi, 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosunda mücadele edecek.

Zeynep Sönmez'in, 18 Ocak'ta başlayacak ana tablodaki rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak. - İSTANBUL

