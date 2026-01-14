Haberler

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turunda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri ikinci turunda Arjantinli Julia Riera'yı 6-3, 6-1'lik setlerle yenerek final turuna adını yazdırdı. Sönmez, ana tabloya çıkmak için Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.

Milli tenisçi, Avustralya Açık elemeleri ikinci turunda Arjantinli tenisçi Julia Riera'yı mağlup etti ve final turuna yükseldi.

Klasmanın 112. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda Laura Samson'u yenerek ikinci tura yükselmişti. Elemelerin ikinci turunda Julia Riera ile karşılaşan Sönmez, 1 saat 13 dakika süren mücadele sonunda Arjantinli tenisçiyi 6-3, 6-1 yenerek elemelerde adını final turuna yazdırdı.

Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda Justina Mikulskyte'yi yenen Anastasia Gasanova ile ana tabloya çıkma mücadelesi verecek. - İSTANBUL

