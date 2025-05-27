Zeynep Naz Kahvecigil, Karadağ'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Zeynep Naz Kahvecigil, Karadağ'da Türkiye'yi Temsil Edecek
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Türkiye'nin genç karateci Zeynep Naz Kahvecigil, 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcuya başarılar dileyerek gençlerin desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Türkiye'nin başarılı genç sporcularından Zeynep Naz Kahvecigil, Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenecek olan 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kahvecigil'e şampiyonada başarılar dileyerek "İlimiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur yaşıyoruz. Sporcumuz Zeynep Naz Kahvecigil'in, Karadağ'da düzenlenecek şampiyonada başarılı olacağına inanıyoruz. Sporun her alanında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Antrenörümüz Mehmet Koçak'ı da bu başarıdaki emeğinden dolayı tebrik ediyorum. Bu tür uluslararası organizasyonlar, genç sporcularımızın gelişimi için çok önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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