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Zerenspor Kadın Voleybol Takımı'ndan 4 transfer

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Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Zerenspor, smaçörler Merve Nezir, Sarah Franklin, Ekaterina Pipunyrova ve orta oyuncu Seher Aksoy'u kadrosuna kattı.

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor, 4 isimle sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasına göre, başkent temsilcisi smaçörler Merve Nezir, Sarah Franklin ve Ekaterina Pipunyrova ile orta oyuncu Seher Aksoy'u kadroya kattı.

Zerenspor, pasör Hilal Kocakara ile Aslıhan Kılıç, orta oyuncular Ayçin Akyol, Anna Dodson ile Dicle Nur Baba, pasör çaprazları Adhuoljok Malual ile Anna Nicoletti ve smaçör Fatma Şekerci ile anlaşmıştı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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