Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Zeren Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, 132 dakika sürdü ve setler 25-22, 19-25, 22-25, 25-17, 15-13 şeklinde tamamlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Gürhan Gül, Umut Maden

Zeren Spor : Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Beyza Arıcı, Şeyma Ercen Küçükaslan (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Gatina, Aleksic)

Türk Hava Yolları : Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Selin Coşkun, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir)

Setler: 25-22, 19-25, 22-25, 25-17, 15-13

Süre: 132 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Zeren Spor, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500

