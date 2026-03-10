Haberler

Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Imoco Volley'i ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Imoco Volley ile sahasında mücadele edecek.

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, yarın sahasında İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.

İlk kez katıldığı Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 8 takım arasına giren Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley'i konuk edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, 18 Mart'ta İtalya'da oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmeye çalışacak.

Zeren Spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Volley ile grup aşamasında da karşılaşmış ve rakibine deplasmanda 3-2, evinde ise 3-0 yenilmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?
Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarıda sabahladı

Bölge beşik gibi! Denizli'de halk geceyi sokaklarda geçirdi
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek

Trump'a sert yanıt: Savaşın sonunu...
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Trump 'Savaş bitiyor' dedi, piyasalar coştu

Trump'ın son açıklamasıyla piyasalar bir anda coştu
Hizbullah'ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı

İsrail'in dünyayla iletişimini kesebilecek saldırı